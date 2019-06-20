Elanur'un nefes borusuna kaçan şekeri doktor çıkardı

ZONGULDAK'ta, sokakta annesiyle gezen Elanur Kuş'un (6) nefes borusuna, ağzındaki şeker kaçtı. Küçük kızın rahat nefes almasına engel olan şeker, aile sağlığı merkezinde, doktor müdahalesiyle çıkarıldı.Olay, öğle saatlerinde, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Esra Kuş ile kent merkezinde gezen Elanur Kuş'un nefes borusuna, ağzındaki şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan Elanur'un annesi, panikle çevredekilerden yardım istedi. Kafeye giren Esra Kuş, kızının nefes borusundaki şekeri çıkarmaya çalıştı. Şekeri çıkaramayan annesi, Elanur'u kucaklayarak, arka sokaktaki Mithatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Burada doktor müdahalesiyle küçük kızın nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı. Rahat nefes almaya başlayan Elanur'u gören Esra Kuş, gözyaşı dökmeye başladı. Korkan Elanur da annesine sarılarak, bir süre ağladı. Esra Kuş, aile sağlığı merkezinde görevli doktora teşekkür etti.

- Zonguldak