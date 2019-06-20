Son Dakika Haberleri: Elanur'un nefes borusuna kaçan şekeri doktor çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Elanur'un nefes borusuna kaçan şekeri doktor çıkardı

5 dakika önce

ZONGULDAK'ta, sokakta annesiyle gezen Elanur Kuş'un (6) nefes borusuna, ağzındaki şeker kaçtı.

Elanur'un nefes borusuna kaçan şekeri doktor çıkardı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, sokakta annesiyle gezen Elanur Kuş'un (6) nefes borusuna, ağzındaki şeker kaçtı. Küçük kızın rahat nefes almasına engel olan şeker, aile sağlığı merkezinde, doktor müdahalesiyle çıkarıldı. 
Olay, öğle saatlerinde, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Esra Kuş ile kent merkezinde gezen Elanur Kuş'un nefes borusuna, ağzındaki şeker kaçtı. Nefes almakta zorlanan Elanur'un annesi, panikle çevredekilerden yardım istedi. Kafeye giren Esra Kuş, kızının nefes borusundaki şekeri çıkarmaya çalıştı. Şekeri çıkaramayan annesi, Elanur'u kucaklayarak, arka sokaktaki Mithatpaşa Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Burada doktor müdahalesiyle küçük kızın nefes borusuna kaçan şeker çıkarıldı. Rahat nefes almaya başlayan Elanur'u gören Esra Kuş, gözyaşı dökmeye başladı. Korkan Elanur da annesine sarılarak, bir süre ağladı. Esra Kuş, aile sağlığı merkezinde görevli doktora teşekkür etti.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
gazipaşa, zonguldak, nefes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu 10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elanur'un nefes borusuna kaçan şekeri doktor çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]