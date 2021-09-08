Üye Girişi
Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi - Son Dakika

Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi

08.09.2021 12:21
Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi, System.String[]

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 Sezonu fikstürü çekildi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 Sezonu fikstürü çekildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Konferans Salonu'nda düzenlenen fikstür çekimine Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, ASKF Genel Sekreteri İbrahim Yalınız, ASKF Başkanvekili Osman Akarsu, ASKF Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Özden Özen, Bahaddin Erbasan, yönetim kurulu üyeleri Aytaç Özcan ve Mehmet Zeki Sönmez'in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kulüp başkanları ve antrenörler katıldı.

"Liglerimiz 23 Ekimde başlayacak"

Pandemi nedeniyle uzun süredir amatör liglerin oynatılmadığını anımsatan Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, "Liglerin yeniden start alması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu sezon 1. Amatör Küme ligimizde 20 takımımız mücadele edecek. İki grupta takımlarımız mücadele edecek ve liglerimiz 23 Ekim 2021 tarihinde başlayacak. Takımlarımızın idman yer ve saatleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından ayarlanacaktır. Takımlarımızın en çok sıkıntı yaşadığı sağlık raporları için görüşmelerimiz devam etmektedir. En kısa süre içerisinde protokolümüzü imzalayarak takımlarımıza bilgilendireceğiz. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyor, yeni sezonunun kazasız belasız bir şekilde oynanmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum" dedi.

"Futbola döneceğimiz için çok mutluyum"

TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç ise; "Liglerimizin başlayacak olması, sporcularımızın tekrar sahalara dönecek olmasından dolayı oldukça mutluyum. Bu sezon 1991 ve üzeri futbolcularımız yaşı büyük kategorisinde sayılacaklar ve 1999 ve 2007 doğum tarihleri arasındaki sporcularımız ise yaşı küçük statüsünde sayılacaklar. A ve B gruplarında yer alan 10 takımımızdan ilk iki sırayı alan takımlar eleme gruplarına dahil olacaklar. Gruplarında son iki sırada yer alan takımlarımız ise bir alt kümeye düşecekler. Takımlarımıza yeni sezon öncesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu;

1. Amatör Küme A Grubu, "1985 Karakoçanspor, Paluspor, Hicret Gençlikspor, Sürsürüspor, Maliyespor, Beyhan Belediyespor, İl Özel İdarespor, Şekerspor, DSİ ve Yeni Mahallespor". 1. Amatör Küme B Grubu, "Karakoçangücüspor, Arıcakspor, Baskil Şafakspor, Aksaray Gençlikspor, Elazığ Üsküdarspor, Tayfunspor, Anadolu Harputspor, Abdullahpaşaspor, Sivricespor ve Elazığ Adaletspor". - ELAZIĞ

Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi
Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi
Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi
Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi

Futbol Federasyonu, Mustafa Gür, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi 12:28 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek 12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak 11:36 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantı gündem konusu olacak Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı 11:10 Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü 10:45 Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı 10:24 Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:59 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti
12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:47 İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık
12:30 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti
12:27 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
12:20 Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu
12:13 FETÖ'nün MİT mahrem yapılanması imamlarından Özgür Kaya'dan itiraf: Aziz Yıldırım gözaltına alınacak, Fenerbahçe küme düşürülecek
11:58 1987'den beri en kötü sonuç! Milli Takımımız, tam 34 sene sonra kalesine 6 gol yedi
11:41 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti 72 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan hızlı kaçış! Genç kız arkadaşıyla görüntülenince, tek başına karşı kaldırıma geçti         
12:30
Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu Ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, ikinci kez anne olacağını duyurdu         
12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı Rıdvan Dilmen'in asgari ücret hakkındaki sözleri ortalığı karıştırdı         
11:33
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı Amasra'da tonlarca balık kıyıya vurdu! Vatandaşlar, 100 kiloya kadar balık topladı         
10:35
Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile boşanma iddialarına yanıt verdi: İddialardan haberim yok, boşanmıyoruz         
10:19
Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor Futbolseverler, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçmesini istiyor! Şenol Güneş'in istifası bekleniyor         
10:15
15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında 15 yaşındaki genç, tek başına iki hırsızı alt etti! O anlar güvenlik kamerasında         
09:24
Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın Başka biri olmuş! Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış'a bir de şimdi bakın         
00:36
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi         
18:46
Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 13:22:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ 1. Amatör Küme'de fikstür çekildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement