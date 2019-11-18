Son Dakika Haberleri: Elazığ 2. Amatör Küme'de fikstür çekildi
Son Dakika Spor Elazığ 2. Amatör Küme'de fikstür çekildi - Son Dakika Spor

Elazığ 2. Amatör Küme'de fikstür çekildi

6 saat önce

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi.

Elazığ 2. Amatör Küme'de fikstür çekildi, System.String[]

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi.


Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2019-2020 Sezonu için fikstür ve kura çekimi yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi'nde yapılan fikstür çekimine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Elazığ ASKF Başkanvekili Osman Akarsu ile ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen grup kuraları sonrası 22 takım A,B ve C olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı.


11-12 Ocak'ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak olan 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde takımlar 1989 ve daha büyük doğumlu 5 futbolcuyu 18 kişilik maç kadrolarına yazabileceği belirtildi. 6'dan fazla sporcunun maç kadrosunda yer alması durumunda ise o takım hükmen mağlup sayılacağı da aktarıldı.


Ligde ilk hafta maçlarının ayrıntılı programı şöyle;


A Grubu:


Gençlik Merkezi - Beyhan Belediyespor


Baskil Şafakspor - Üsküdarspor


Arıcak Trabzonspor - Akçakiraz Gençlikspor


Kovancılar Esnafspor (bay)


B Grubu:


Şafakgücü - İl Özel İdarespor


Adaletspor - Tayfunspor


Keban Tekspor - Çaydaçıraspor


Harput Sağlıkspor - Galatakentspor


C Grubu:


Harput Gençlikspor - Mornikspor


Sivricespor - Yeni Mahallespor


Akyürekspor - Doğukent Gençlikspor


Anadolu Harputspor (bay) - ELAZIĞ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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