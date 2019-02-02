Son Dakika Haberleri: Elazığ 25 Metre Yükseklikteki Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Elazığ 25 Metre Yükseklikteki Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

1 saat önce

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, N.D. (23) adlı kadın henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede gezen N.D., Balakgazi Anıtı'nın yanına geldiğinde yaklaşık 25 metre yükseklikteki kayalıklardan bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı N.D.'yi bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.D., ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:20 Kaynak: DHA

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