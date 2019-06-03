Son Dakika Haberleri: Elazığ 3.1 ile sallandı
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Elazığ 3.1 ile sallandı

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ 3.1 ile sallandı, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Kandilli Rasathanesi, Sivrice, Elazığ, Güncel
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