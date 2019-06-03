Elazığ 3.1 ile sallandı
1 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
'ın Sivrice
ilçesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Güney
köyü olan deprem saat 09.47 sıralarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremin yerin 3 kilometre altında olduğu belirtildi. - ELAZIĞ
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