Elazığ 3,1'le Sallandı
24 dakika önce
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ
'ın Maden ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan deprem saat 11.33 sıralarında 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.
Öte yandan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi
ise 3.0 olarak ölçtü. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:02 Kaynak: İHA
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