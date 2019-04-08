Elazığ 3.7 ile Sallandı
1 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 12.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.Öte yandan dün geceden bugüne kadar kentte Sivrice ilçesi merkez üssü olan ve 1.6 ile 3.0 şiddetleri arasında 5 ayrı depremin meydana geldiği öğrenildi.
Geçtiğimiz Perşembe akşamı Sivrice ilçesi Kavaklı
köyü merkezli 5.2 şiddetindeki depremde şuana kadar yapılan tespitlerde, 11 köyde 50 yapı hasar görmüştü. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:13 Kaynak: İHA
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