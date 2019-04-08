Son Dakika Haberleri: Elazığ 3.7 ile Sallandı

Elazığ 3.7 ile Sallandı

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ 3.7 ile Sallandı, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 12.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.Öte yandan dün geceden bugüne kadar kentte Sivrice ilçesi merkez üssü olan ve 1.6 ile 3.0 şiddetleri arasında 5 ayrı depremin meydana geldiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Sivrice ilçesi Kavaklı köyü merkezli 5.2 şiddetindeki depremde şuana kadar yapılan tespitlerde, 11 köyde 50 yapı hasar görmüştü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:13 Kaynak: İHA

AFAD, Sivrice, Elazığ, Güncel
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