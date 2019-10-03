Son Dakika Haberleri: Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
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Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız, bugün 217 milyar lira ile çok önemli mesafeler katetmiştir.

Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız, bugün 217 milyar lira ile çok önemli mesafeler katetmiştir." dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç, Elazığ 3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Tunç, Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her geçen yıl gelişen, büyüyen tarım sektörü ve tarımsal hasılası bakımından dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Tarımsal hasıla bakımından 2002 yılından bu yana çok fazla yol katedildiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"2002'de 36,9 milyar lira olan tarımsal hasılamız, bugün 217 milyar lira ile çok önemli mesafeler katetmiştir. Tarım ürünleri toplam ihracatımız yüzde 378 oranında artarak 17,7 milyar dolara yükselmiştir. Son 16 yılda ise tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde ülkemiz toplam 69 milyar dolar ihracat fazlası vermiştir. Bugün Türkiye, tarım ürünleri dış ticaretinde şüphesiz net ihracatçı bir ülke konumundadır. Bu bizim için yeterli değildir, daha çok çalışmalı ve daha ileri noktalara ulaşmalıyız."

"Her sene tarımsal desteklerimizi artırdık ve üreticilerimizin üretim masraflarına ortak olduk." diyen Tunç, "Bu kapsamda 2002'de verilen toplam 1,8 milyarlık tarımsal destek miktarını 2019'da 16,1 milyar liraya yükselttik. Son 17 yıl içerisinde bugün itibari ile çiftçilerimize yaklaşık 134 milyar lira destek verdik. Yıl sonu itibariyle bu rakam 136 milyar lirayı bulacaktır. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 2002'de 83 milyon lira olan hayvancılık desteklerini 4,4 milyar liraya ulaştırdık. Destek ödemelerimiz halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en güzel buzağı yarışmasında dereceye giren hayvan sahiplerine ödül verildi.

Çok sayıda firmanın katılım gösterdiği, tarım alet ve makineleri, yöresel ve bitkisel ürünler, tarım ilaçları, çeşitli gıda ürünlerinin sergilendiği fuar, 6 Ekim'de sona erecek.

Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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