Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 ADH 995 plakalı motosiklet ile 23 KA 164 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ 3. sayfa: Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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