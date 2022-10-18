Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

18.10.2022 11:38

Son dakika haberler... Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralıELAZIĞ Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen şeker pancarı yüklü tır devrildi.

Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ELAZIĞ Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen şeker pancarı yüklü tır devrildi. Şeker pancarlarının yola savrulduğu kazada sürücü hafif yaralandı.

Olay Diyarbakır - Elazığ kara yolu Gölardı köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ'a şeker pancarı taşıyan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da şeker pancarı yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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