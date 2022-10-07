Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

07.10.2022 00:27

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi silahla yaralanırken 2 kişi ise darp edildi.

Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi silahla yaralanırken 2 kişi ise darp edildi.

Olay, merkez Ulukent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, M.M.K. bacağına gelen mermi ile yaralanırken 2 kişi ise darp edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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