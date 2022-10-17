Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu

17.10.2022 12:59

Elazığ haberleri... Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olduELAZIĞ Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu

ELAZIĞ Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerinin önünden geçerken belinden çıkardığı tabanca ile buraya 5 el ateş ederek bölgeden kaçtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinin son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

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