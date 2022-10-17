Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu

Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi oldu

ELAZIĞ Elazığ'da bir iş yeri son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerinin önünden geçerken belinden çıkardığı tabanca ile buraya 5 el ateş ederek bölgeden kaçtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinin son 1 ayda 3 defa kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.