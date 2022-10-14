Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

14.10.2022 09:48
Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ haberler... Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda litrelerce alkol ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda litrelerce alkol ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada U.K. ve V.A.'nın sahte alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli U.K.'nin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 litre sahte alkol, sahte ve kaçak içki ve içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ve yarım litre anason maddesi ele geçirildi. V.A.'nın evine yapılan operasyonda ise 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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