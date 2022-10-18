Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ haberi... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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