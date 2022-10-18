Elazığ haberi... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ haberi... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

18.10.2022 07:53

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi... Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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