Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 kişi yakalandı

14.10.2022 14:30
Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 kişi yakalandı

Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 156 kişinin yakalandığı, bunlardan 25'inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 156 kişinin yakalandığı, bunlardan 25'inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 156 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 25'inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi. Kayıp olarak aranan 7 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 42 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 285,3 gram esrar, 83,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 otomobil ve 1 adet akünün belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ 3. sayfa haberleri | Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 156 kişi yakalandı - Son Dakika
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