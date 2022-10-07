Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı

07.10.2022 12:07
Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı

Elazığ 3. sayfa haberine göre Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı.

Elazığ'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen toplam 149 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 22'sinin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Kayıp olarak aranan 8 şahsın bulunarak gerekli işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.

Denetimler esnasında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 68 adet fişek, 12 adet kurusıkı tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 785,7 gram esrar ve 0,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet altın bileziğin sahibine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 149 şahıs yakalandı - Son Dakika

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