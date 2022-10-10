Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da çatı yangını korkuttu

10.10.2022 00:58
Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da çatı yangını korkuttu

Edinilen Elazığ haberine göre Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

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