Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama

09.10.2022 08:59
Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genlinde rutin asayiş kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin maddesi, 5,57 gram kubar esrar maddesi, tütünle karışık 3,68 gram kubar esrar maddesi, 1 adet madde tartımında kullanıldığı düşünülen hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.P. (37) ve E.D. (38) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkardıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama - Son Dakika
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