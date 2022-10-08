Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ haberler... Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, merkez Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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