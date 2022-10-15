Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı

15.10.2022 14:47
Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı

Elazığ haberi: Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafo yüklü tır yan yattı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafo yüklü tır yan yattı. Kaza nedeniyle araç trafiğinde aksama meydana geldi.

Olay, bugün Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trafo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı - Son Dakika

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