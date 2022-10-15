Olay, bugün Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trafo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ 3. sayfa haberleri: Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı - Son Dakika

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