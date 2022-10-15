Kahraman'ın kız kardeşi ise ağabeyinin madenci baretini takarak tabut başında beklerken kız arkadaşı da "Nasıl beni bıraktın Serhat" diyerek gözyaşı döktü.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Kahraman, için Cemaller Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş , siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Serhat Kahraman, Karabük, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ haberi: Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı - Son Dakika

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