Elazığ haberi: Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı - Son Dakika
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Elazığ haberi: Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı

15.10.2022 16:56

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı Ocaktaki patlamada ölen madenci Kahraman Karabük'te toprağa verildi Bartın'ındaki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı

Ocaktaki patlamada ölen madenci Kahraman Karabük'te toprağa verildi

KARABÜK - Bartın'ındaki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Kahraman, için Cemaller Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası Rıfat Kahraman taziyeleri kabul ederken anne Sebahat Kahraman'ın oğlunun tabutuna sarılarak "Kim annem diyecek bana" feryadı yürekleri dağladı.

Kahraman'ın kız kardeşi ise ağabeyinin madenci baretini takarak tabut başında beklerken kız arkadaşı da "Nasıl beni bıraktın Serhat" diyerek gözyaşı döktü.

Kahraman'ın naaşı ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İHA

Serhat Kahraman, Karabük, Bartın, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi: Maden şehidi ailesinin feryatları yürek dağladı - Son Dakika

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