Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ 3. sayfa haberi | Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine getirildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Ayvaz'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN

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