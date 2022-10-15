Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 15:15
Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ 3. sayfa haberi | Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine getirildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Merhum Ayvaz'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Selçuk, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa: Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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