Elazığ 4.5'lik depremle sallandı - Son Dakika
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Elazığ 4.5'lik depremle sallandı

10 dakika önce

DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

Elazığ 4.5'lik depremle sallandı, System.String[]

DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
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