Elazığ 4.5'lik depremle sallandı - Son Dakika

Elazığ 4.5'lik depremle sallandı
1 saat önce
DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.
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