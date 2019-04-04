Son Dakika Haberleri: Elazığ, 5.2'lik Depremle Sallandı (1)

Elazığ, 5.2'lik Depremle Sallandı (1)

43 dakika önce

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ, 5.2'lik Depremle Sallandı (1), System.String[]
ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elezığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 2.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Elazığ'ın yanısıra Malatya'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:24 Kaynak: DHA

Kandilli Rasathanesi, Malatya, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz! Boeing, 737 Max Tipi Uçaklarda Yaşanan Kazaların Nedenini Açıklayıp Özür Diledi İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ, 5.2'lik Depremle Sallandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]