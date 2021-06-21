Üye Girişi
Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı - Son Dakika

Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı

21.06.2021 18:47
Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı, System.String[]

Elazığ ihracatta son 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracatla Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldı.

Elazığ ihracatta son 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracatla Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Elazığ Mayıs ayında 16 milyon 879 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bir önceki yıla göre yüzde 100 bir artış gösterdi. Ancak, 2021 yılı ilk 5 aylık ortalamalarında ise yılın en düşük ihracatı Mayıs ayında gerçekleşti. Yılın ilk 5 aylık ihracat toplamında 146 milyon 282 bin dolar ile Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Elazığ TSO'dan yapılan açıklamada, "TİM kayıtlarında Elazığ'ın son 4 yıldaki ihracat rakamları incelendiğinde, 2018 yılında 222 milyon 189 bin dolar, 2019 yılında 213 milyon 256 bin dolar, 2020 yılında 166 milyon 187 bin dolar, 2021 yılı ilk 5 aylık döneminde ise 146 milyon 282 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk 5 aylık dönemindeki toplam ihracat rakamı içerisinde madencilik ürünleri 133 milyon 504 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılı ilk 5 aylık döneminde yapılan toplam 146 milyon 282 bin dolar ihracat içerisinde madencilik ürünlerini payı yüzde 91.3 oldu." denildi.

Açıklamanın devamında "2021 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde hazır giyim ve konfeksiyon, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kimyevi maddeler, su ürünleri, mobilya gibi sektörlerde de bir önceki yıla nazaran yüzde 100'ün üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk 5 aylık döneminde daha önceki yıllara nazaran bazı sektörlerde çok düşük seviyede gerçekleştirilen ihracatın artış oranı gelecek adına umut verirken, yıl sonu ihracatının son 4 yıllık rakamların üzerine çıkması bekleniyor. Bu yıl sadece madencilik sektöründe yapılacak ihracatın 300 milyon dolar seviyesinde olması beklenirken, ihracattaki payı çok düşük olan hazır giyim ve konfeksiyon, su ürünleri, meyve, mobilya, kimyevi ürünler, yapı malzemeleri sektörlerinde ise önceki yıllara göre ciddi bir yükseliş göstermesi öngörülüyor"ifadelerine yer verildi.

Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA)

Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı

Doğu Anadolu, İhracat, Elazığ, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı 20:12 Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı 19:32 Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var
Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca servetin üzerinde oturmuşlar Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı 17:48 Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:30 Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi         
19:56
ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık         
19:19
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı         
18:34
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 20:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement