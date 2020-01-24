Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika Dünya

Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi

6 saat önce

Elazığ 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı.

Elazığ 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice olduğunu duyurdu.View on euronews

Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Sivrice, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 
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