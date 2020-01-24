Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Elazığ 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi , depremin merkez üssünün Sivrice olduğunu duyurdu.View on euronews

Haber Yayın Tarihi:

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu