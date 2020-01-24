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Elazığ 6,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı; sarsıntı çevre illerde de hissedildi
6 saat önce
Elazığ 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12
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