Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika Dünya

Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

6 saat önce

Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice olduğunu duyurdu.

Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğunu duyurdu. Yerel saatle 20.55'te meydana geldiği açıklanan deprem, yerin yaklaşık 10 km derinliğinde oldu.



Sosyal medyada, depremin Tunceli, Malatya ve çevre illerde de hissedildiği; kuvvetli sarsıntının 1 dakikaya yakın sürdüğü yönünde paylaşımlar yer aldı.

Euronews.com'da Görüntüle
Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

Kandilli Rasathanesi, Sivrice, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem değil panik yaraladı
MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 03:36:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]