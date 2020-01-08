Elazığ 6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor - Son Dakika
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Elazığ 6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor

6 saat önce

6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyorElazığ'da, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.

6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor

Elazığ'da, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor. Eşi Ahmet'in (30), Karakoçan ilçesinde çobanlık yaptığını anlatan 4 çocuk annesi Nurgül Akalan (26), 9 yıldır çadırda yaşadıklarını ifade ederek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde kaldıkları çadırda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Akalan ailesi, yardımseverlerden destek bekliyor. Nurgül Akalan, 9 yıldır çadırda yaşadıklarını belirterek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu ifade etti.

'ISINACAK BİR YUVAMIZ OLSUN'

Çadırda elektrik olmadığından dolayı çocuklarını ders çalışmadığını belirten Nurgül Akalın, "5 çocuğum vardı. Engelliydi, bir süre önce vefat etti. Çadırda yaşayan 4 çocuğum soğuktan dolayı sürekli hasta oluyorlar. 9 yıldır çadırda yaşıyoruz. Eşyalarımız yok. Yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Eşim Karakoçan'da çobanlık yapıyor. Çocuklarım her zaman hasta. Soğuktan dolayı grip oluyorlar. Kendi imkanlarımız ile güneş enerjisi yaptık. Güneş enerjisi olmadığı zaman elektriğimiz olmuyor. Karanlıkta oturuyoruz. Televizyonumuz bile yok. Çoğu zaman çocuklarım ders çalışamıyorlar, elektrik olmadığı için. Mecburen derslerini yapamıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. Isınacak bir yuvamız olsun" dedi.

Elazığ 6 kişilik aile, soğuk havada çadırda yaşıyor

Karakoçan, Elazığ, Akalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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