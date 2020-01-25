Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesi'nden - Son Dakika

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Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesi'nden
6 saat önce
Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremin sonrasında Nişantaşı Üniversitesi de destek ekiplerini bölgeye yönlendirdi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremin sonrasında Nişantaşı Üniversitesi
de destek ekiplerini bölgeye yönlendirdi.
Türkiye dün akşam saat 20.55 de meydana gelen deprem haberi ile sarsıldı. 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem çok büyük bir bölgede hissedildi. Elazığ ve Malatya'da yıkama neden olan depremde 22 kişi hayatını kaybederken bini aşkın kişi de yaralandı. Olayın ardından Türkiye'nin pek çok bölgesinden yardım ekipleri bölgeye hareket etti. Nişantaşı Üniversitesi de acil yardım destek ekiplerini bölgeye yönlendirdiğini duyurdu.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Üniversite olarak bölgeye acil destek ekiplerimizi yönlendirdik. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekiyorsa Kızılayımıza, AFAD'ımıza, vatandaşlarımıza ve devletimize temin etmeye hazırız. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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