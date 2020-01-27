Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Edirne'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Edirne'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Edirne Belediyesinin Edirne AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda, depremin ardından başlattığı yardım kampanyasında toplanan battaniye, kışlık giyecek ve kuru gıda gibi malzemeler, "Edirne Yanınızda" pankartının yazılı olduğu kamyonla Elazığ'a doğru yola çıktı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarının kurtarma ve yardım çalışmalarında görev aldığını söyledi.

"Tepeden tırnağa bütün Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor." diyen Gürkan, "Devletimiz, AFAD, Kızılay ve tüm belediyelerimiz deprem bölgesinde çalışmalar sürdürüyor. Türk milletinin en önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar zirveye çıktığını gördük. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm vatandaşlarımız Elazığ'ın ve Malatya'nın yanında olduklarını somut olarak gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın organizasyonunda başlattıkları yardım organizasyonuna Edirnelilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Gürkan, kampanya kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan ilk kamyonun yola çıktığını belirtti.

Gürkan, kampanyanın Valilik koordinasyonunda devam ettiğini sözlerine ekledi.

Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi

Edirne, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı
Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Bakan Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'a bir kamyon yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]