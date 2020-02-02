Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

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Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı
6 saat önce
Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:34 Kaynak: DHA
Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için 99 konteyner gönderildi. TIR'lara yüklenen konteynerler, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. TIR şoförlerinin ihbarı üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından yapılan çalışmanın ardından buzlanma nedeniyle karayolunda mahsur kalan TIR'lar kurtarıldı.
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