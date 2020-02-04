Son Dakika › Güncel › Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı - Son Dakika
Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı
6 saat önce
HATAY'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
HATAY'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, sabah saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Taşınan 110 konteynerin, günün ilerleyen saatlerinde Elazığ'a ulaşacağı ve yarından itibaren depremzedelerin barınması için belirlenen alana kurulumunun yapılacağı belirtildi.
?
Son Dakika Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Eşini ve annesini öldürüp intihar etti