Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı - Son Dakika

Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı

6 saat önce

HATAY'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Elazığ'a gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar İslahiye'ye ulaştı, System.String[]

HATAY'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteynerleri taşıyan TIR'lar, sabah saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Taşınan 110 konteynerin, günün ilerleyen saatlerinde Elazığ'a ulaşacağı ve yarından itibaren depremzedelerin barınması için belirlenen alana kurulumunun yapılacağı belirtildi.

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Gaziantep, Elazığ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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