Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika
Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı
6 saat önce
Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı.
Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı.
Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı.80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.
Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti