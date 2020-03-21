Elazığ'a heyelan nedeniyle tren yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika

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Elazığ'a heyelan nedeniyle tren yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı
6 saat önce
Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.
Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.
Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı. 80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.
Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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