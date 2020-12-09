Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

09.12.2020 09:52

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

ELAZIĞ - Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, tarihi Harput Mahallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da merkezinde hafif yağdı, yüksek yerlerinde ise etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk karının yağdığını aktaran Gökhan Bulut "Bende sabah erkenden çıktım geldim. Fotoğraf çekmeye başladım. Kar bolluk ve berekettir. Zaten uzun zamandır yağış olmuyor. Bu da bizi sevindirdi" dedi.

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise, "Rahmeti ile inşallah barajlar dolar. Sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bol bol yağar. Fen işleri ekibi burada. Sabahtan beri tüm ekipler greyder ve kepçeler ile çalışıyor" diye konuştu.

Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Meteoroloji, Elazığ, Harput, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irkçı hakem Coltescu'nun bu ilk vukuatı değil! Sicili bir hayli kabarık çıktı Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Vizeliler, ABD yönetimine giren gelinleriyle gurur duyuyor UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu İkiz kardeşler, borçlu oldukları baba oğula kurşun yağdırdı! Baba, dehşetten ölü taklidi yaparak kurtuldu         
09:28
Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku Nişantaşı'nda sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a hırsız şoku         
09:01
Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve kız arkadaşı basına saldırdı, polisi tehdit etti Koronavirüs kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve kız arkadaşı basına saldırdı, polisi tehdit etti         
08:48
Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu         
08:12
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor         
23:54
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde         
17:16
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 10:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei