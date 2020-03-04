Elazığ'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Elazığ'a şehit ateşi düştü

7 saat önce

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman onbaşı Ragip Soylu Coşkun, şehit düştü.

Elazığ'a şehit ateşi düştü, System.String[]

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman onbaşı Ragip Soylu Coşkun, şehit düştü. Şehidin Elazığ'daki ailesine acı haber verildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlip kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında 2 Mehmetçik şehit oldu, 6'sı ise yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26), Elazığlı olduğu öğrenildi. Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü Büyüler mezrasında ikamet eden şehidin ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 8 kardeşin en küçüğü olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.


Şehidin naaşının bugün akşam saatlerinde kente getirileceği, yarın ise Mevlana Camii'nde tören düzenleneceği bildirildi. - ELAZIĞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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