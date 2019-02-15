Son Dakika Haberleri: Elazığ'a Tam Donanımlı 3 Yeni Ambulans

Elazığ'a Tam Donanımlı 3 Yeni Ambulans

1 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı'nca Elazığ'a gönderilen 3 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmet alındı.

Elazığ'a Tam Donanımlı 3 Yeni Ambulans, System.String[]
SAĞLIK Bakanlığı'nca Elazığ'a gönderilen 3 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenle hizmet alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca Elazığ Sağlık İl Müdürlüğü'ne gönderilen 3 tam donanımlı ambulans düzenlenen törenle teslim edildi. Simülasyon Merkezi önünde düzenlenen teslim törenine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı. Toplam maliyetli 931 bin lira olan yeni ambulanslar Karakoçan, Kovancılar ve Sivrice ilçelerindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda hizmet vereceğini anlatan İl Sağlık Müdürü  Doç. Dr. Cahit Polat, "2018 yıl sonu itibariyle 30 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda 52'si standart, 5'i kar paletli, 1'i yoğun bakım ve 1'i ok sedyeli ambulans olmak üzere toplam 59 adet ambulans ile hizmet veriyorduk. Bakanlığımızca 2019 yılında ilimize tahsis edilen 3 ambulans ile ambulans sayımız 62'ye yükselmiştir. Kara ambulanslarımızın ulaşamadıkları yerlere hava ambulanslar ile en kısa sürede ulaşmaktayız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:07 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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