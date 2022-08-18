Fransalı 85 yaşındaki Emile Zehnder tatil için geldiği Elazığ'da Müslüman oldu

Elazığ 'a tatil için gelen Fransız vatandaşı 85 yaşındaki Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman oldu ve ismini "Emin" olarak değiştirdi.

Kaynak: AA

Elazığ, Müftü, Güncel, Son Dakika

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