Elazığ'a uyuşturucu getirirken yakalandı - Son Dakika

Elazığ'a uyuşturucu getirirken yakalandı
12.10.2020 11:34
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, şüpheli S.Ş.'nin Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Teknik takibe alınan S.Ş.'nin kullandığı otomobil şehir girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 620 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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