Elazığ'a yardım malzemesi - Son Dakika
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Elazığ'a yardım malzemesi

27 dakika önce

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi.

Derneğin Eskişehir Şubesi'nin Toptancılar İş Merkezi'nde (ESTİM) bulunan deposunda toplanan yardım malzemeleri tıra yüklendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraların sarılması amacıyla ülke genelinde yardım seferberliğinin başlatıldığını, vatandaşlar tarafından şubelerine ulaştırılan yardımları deprem bölgesine ulaştıracaklarını söyledi.

Vatandaşların yardım etme konusunda yoğun talepte bulunduğunu dile getiren Temizsoy, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odaların da hazırladıkları malzemeleri kendilerine teslim ettiğini bildirdi.

Elazığ'a yardım malzemesi

Eskişehir, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:23 Kaynak: AA
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