Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı
15 dakika önce
ELAZIĞ AFAD, enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir'in görüntülerini paylaştı. Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Son Dakika Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı