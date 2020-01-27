Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı

15 dakika önce

ELAZIĞ AFAD, enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir'in görüntülerini paylaştı.

ELAZIĞ AFAD, enkaz altından çıkarılan Mustafa Emir'in görüntülerini paylaştı

Elazığ afad, enkaz altından çıkarılan mustafa emir'in görüntülerini paylaştı

Mustafa Emir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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