Elazığ Ağın'a, Malatya Arapgir'den gelen sürücüler alınmayacak - Son Dakika

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Elazığ Ağın'a, Malatya Arapgir'den gelen sürücüler alınmayacak
6 saat önce
ELAZIĞ'ın Ağın Kaymakamlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Malatya'nın Arapgir yönünden ilçe merkezine gelecek sürücülere girişler kapatıldı.
ELAZIĞ'ın Ağın Kaymakamlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Malatya'nın Arapgir yönünden ilçe merkezine gelecek sürücülere girişler kapatıldı.
Ağın Hıfzıssıhha Kurulu, Ağın Kaymakamı Fatih Cıdırlıoğlu başkanlığında toplanarak, yeni kararlar aldı. Toplantıda, Malatya'nın Arapgir ilçesinden bazı kişilerin Ağın'a gelme konusu görüşüldü. Koronavirüsün taşınabileceği düşünülerek, 30 kilometre uzaklıkta olan Arapgir'den Ağın'a, araçla girişlerin kapatılması kararlaştırıldı. Karar üzerine Ağın'a bağlı Gümüşsuyu mevkisinde, Arapgir'e giden yol, trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:10 Kaynak: DHA
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