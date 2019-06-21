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ELAZIĞ ANNESİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN SELE KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI

1 saat önce

ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

ELAZIĞ'da annesiyle birlikte yürürken sele kapılan 12 yaşındaki çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay, dün Elazığ merkezde meydana geldi. Kentte dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkililerken, bir çok yol göle döndü. Doğukent mahallesindeki Bahaddin Öğel caddesinde annesiyle karşı yola geçmeye çalışırken, ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir çocuk sele kapıldı.
Sel sularına kapılan çocuk, çevredeki bir kişi tarafından kurtarılarak, annesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sele kapılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ELAZIĞ ANNESİYLE BİRLİKTE YÜRÜRKEN SELE KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
Elazığ, Güncel
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