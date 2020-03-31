ELAZIĞ ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe - Son Dakika

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ELAZIĞ ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe
6 saat önce
ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafeELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.
ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe
ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.
Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı 'Pandemi Kurulu' tarafından alınan kararlar tek tek uygulanıyor. Vatandaşların oluşturduğu yerlerin kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan ATM'ler önünde de tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce, başta Hürriyet Caddesi'nde bulunan banka şubelerindeki ATM önlerine, 1 metre aralıklarla polis bariyerleri yerleştirildi. Böylelikle ATM'ler önünde sosyal mesafenin korunması sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
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