Elazığ bakan albayrak deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi-2 - Son Dakika

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Elazığ bakan albayrak deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi-2
6 saat önce
2 (hastane ziyareti)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
ELAZIĞ BAKAN ALBAYRAK DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ-2 (hastane ziyareti)
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