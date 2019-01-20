Elazığ Bakan Dönmez Sudan ve Özbekistan'da Maden Arama Ruhsatı Aldık

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Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da Maden Arama Ruhsatı Aldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz