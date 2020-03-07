Elazığ bakan soylu deprem bölgesinde incemelede bulundu - Son Dakika

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Doğukent ve Kırklar mahallelerinde kurulan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Konteyner kentteki ziyaretinin ardından Bakan Soylu, daha sonra Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın yerine inşa edilen alanda incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin tamamlamasıyla İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine taziye ziyaretine bulunmak üzere Baskil ilçesine bağlı Karaali köyüne hareket etti.