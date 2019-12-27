Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

ELAZIĞ Bakan Soylu, depremin merkez üssü Sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu.

ELAZIĞ Bakan Soylu, depremin merkez üssü Sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu

Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu

Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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