Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Elazığ bakan soylu, depremin merkez üssü sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu
6 saat önce
ELAZIĞ Bakan Soylu, depremin merkez üssü Sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Bakan Soylu, depremin merkez üssü Sivrice'deki köylerde incelemelerde bulundu
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