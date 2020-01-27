Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti

6 saat önce

ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti.

ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti

Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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