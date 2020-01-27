Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti - Son Dakika

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Elazığ bakan soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti
6 saat önce
ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Bakan Soylu konteyner kentin yapılacağı alanı ziyaret etti
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